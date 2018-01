Borse europee aprono in territorio positivo, Londra poco mossa in attesa conferenza su Brexit

Valeria Panigada 8 gennaio 2018 - 09:07

LeBorse europee hanno aperto questa prima seduta della settimana in territorio positivo, proseguendo il trend rialzista della scorsa ottava. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,60%, seguito dal Cac40 di Parigi in progresso dello 0,35%. Poco mossa invece Londra, dove l'indice Ftse100 segna un +0,08% in attesa della conferenza stampa della City di Londra sui negoziati Brexit. Non destano timori fra gli investitori le parole di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank e membro Bce, secondo il quale sarebbe appropriato fissare una data precisa per la fine del Qe. A sostenere i mercati l'intonazione positiva di Wall Street, che anche venerd sera ha chiuso su nuovi massimi storici, non facendosi spaventare dai dati inferiori alle attese sull'occupazione di dicembre. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in rialzo, mentre la Borsa di Tokyo rimasta chiusa per festivit. Diversi gli spunti macro in arrivo oggi. In particolare si segnala l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio e gli indicatori di fiducia nell'Eurozona.