Borse europee aprono in territorio negativo su effetto Powell, oggi inflazione Ue

Partenza in ribasso per le Borse europee, dopo i forti ribassi a Wall Street e sui listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha ceduto l'1,44%, in scia all'audizione di Jerome Powell, nuovo numero uno della Fed, al Congresso Usa. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,50%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,47% e a Londra l'indice Ftse100 segna un calo dello 0,51%.Alcune dichiarazioni di Powell sono state interpretate "hawkish" (da falco), portando gli investitori a scommettere su rialzi dei tassi più aggressivi di quanto scontato finora. Powell ha aperto la porta a quattro rialzi dei tassi nel corso di quest'anno, riconoscendo una crescita dell'economia Usa più solida, tanto che la banca centrale americana potrebbe ripensare al suo piano, che prevede tre strette monetarie.Oggi dal fronte macro sono attese numerose indicazioni a cominciare dall'inflazione nell'Eurozona e dall’aggiornamento sull’occupazione in Germania. Nella seconda parte della giornata attenzione al dato sul Pil Usa, che potrebbe rafforzare la tesi di Powell.