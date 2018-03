Borse europee aprono in ribasso, preoccupa caduta titoli FANG a Wall Street

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le Borse europee, dopo le perdite di Wall Street ieri sera dove sono crollati i titoli tecnologici. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,73%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,70% e a Londra l'indice Ftse100 segna un ribasso dello 0,60%. Ieri il Nasdaq è stato il peggiore dei tre principali indici statunitensi con un -2,93%, a causa delle vendite che si sono scatenate sui cosiddetti titoli FANG, vale a dire Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet (holding a cui fa capo Google). Le vendite si sono trasferite nella notte sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in calo di oltre il 2%.