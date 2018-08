Borse europee aprono in ribasso in attesa dei verbali Fed e di sviluppi Usa-Cina

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le principali Borse europee in attesa dei verbali della Federal Reserve, che verranno diffusi questa sera, ma soprattutto degli sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio alla vigilia dell'inizio dei dazi bilaterali. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,16%, a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,33% mentre a Parigi il Cac40 rimane fermo con un -0,01%. Oggi non sono attese indicazioni di rilievo in arrivo dall'Eurozona.