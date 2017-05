Borse europee aprono in ribasso, attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 5 maggio 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, in scia a una chiusura piatta a Wall Street ieri sera e a un andamento debole sui listini asiatici questa mattina (la Borsa di Tokyo è chiusa anche oggi per festività). A Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,17%, a Francoforte il Dax segna un -0,18% e a Parigi il Cac40 perde lo 0,35%. A pesare sugli scambi il calo del petrolio, sui minimi a cinque mesi e l'attesa per i dati sul mercato del lavoro statunitense, che potrebbero dare indicazioni sul prossimo rialzo dei tassi di interesse, previsto a giugno.