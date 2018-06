Borse europee aprono in rialzo, trainate da Milano. Attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 1 giugno 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, trainate da Milano dopo gli ultimi sviluppi sul piano politico. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,56%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,92% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dlelo 0,66%. Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a Giuseppe Conte che ha accettato e presentato la lista dei ministri che formeranno il governo Lega-M5S. Intanto sul piano internazionale è arrivato l'annuncio degli Stati Uniti sui dazi per Unione europea, Canada e Messico. Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, ha detto che da oggi verranno applicati i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio rispettivamente al 25 e al 10 per cento. In questo quadro ieri sera Wall Street ha chiuso in calo e i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso fiacca con un -0,14%.La giornata di oggi sarà movimentata anche da numerosi dati macro, tra cui spiccano quelli sul mercato del lavoro Usa, in uscita nel primo pomeriggio. Questa mattina invece attenzione all'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona.