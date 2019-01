Borse europee aprono in rialzo su ottimismo trattative Usa-Cina

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in rialzo, allineandosi all'intonazione positiva di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,71%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,82% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,79%. A sostenere gli scambi è l'ottimismo per l'incontro Usa-Cina a livello vice ministeriale che si è tenuto a Pechino nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Mancano diversi dettagli sull'incontro, ma sono bastate alcune dichiarazioni per sostenere il sentiment degli investitori. Ted McKinney, sottosegretario Usa per il commercio e gli Affari esteri dell'agricoltura, si è limitato a dire: "Credo che sia andata bene".Intanto oggi si apre al Parlamento inglese il dibattito sulla Brexit. Tra gli altri appuntamenti, si segnala l'aggiornamento sul tasso di disoccupazione in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio è previsto l'annuncio di politica monetaria da parte della Bank of Canada.