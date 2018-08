Borse europee aprono in rialzo su nuovi negoziati Usa-Cina

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee, in scia alla notizia di un nuovo ciclo di negoziati sul commercio tra Stati Uniti e Cina a fine mese. Una delegazione guidata dal vice ministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, si recherà a Washington a fine mese per incontrare il sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, David Malpass, per riprendere le discussioni sul fronte commerciale. L'annuncio allenta le tensioni tra gli operatori in vista del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi da parte di Pechino e Washington.In scia all'annuncio i listini asiatici hanno recuperato terreno e la Borsa di Tokyo ha chiuso sulla parità (Nikkei -0,05%). In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,31%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,25% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,20%. Sullo sfondo rimane ancora alta l'attenzione verso la Turchia con Ankara che ieri ha annunciato di voler raddoppiare le tariffe doganali su alcuni prodotti americani, in risposta alla decisione dell'amministrazione Trump di alzare i dazi sull'acciaio e l'alluminio provenienti dalla Turchia. Allo stesso tempo però il ministro turco per gli Affari internazionali, Mevlut Cavusoglu, avrebbe fatto sapere che il governo è pronto a discutere con gli Stati Uniti ma senza minacce.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro importanti, come l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Gran Bretagna e sulla bilancia commerciale dell'Eurozona. Si segnala che oggi riprenderanno i negoziati tra Londra e Bruxelles sulla Brexit.