Borse europee aprono in rialzo, sostenute da Wall Street

15 febbraio 2018

Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street che ieri ha chiuso in rialzo per la quarta seduta consecutiva nonostante l’atteso dato sull’inflazione statunitense (+2,1% annuo a gennaio rispetto al +1,9% stimato) abbia alzato nuovamente il livello di allerta sui prezzi e le possibili conseguenze sulle mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha rimbalzato segnando in chiusura un +1,43%. In questo contesto, a Francoforte il Dax sale dello 0,70%, a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,40% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,95%.