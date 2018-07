Borse europee aprono in rialzo, oggi parte la nuova stagione delle trimestrali

Valeria Panigada 13 luglio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,51%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,49% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,56%. Gli investitori spostano la loro attenzione dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina verso i fondamentali societari con l'avvio della nuova stagione delle trimestrali Oltreoceano. Nel pomeriggio alcuni colossi bancari americani diffonderanno i conti intermedi. Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità, con l'indice Nasdaq che ha aggiornato i massimi storici a 7.823,92 punti. Intonazione positiva anche per i listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha segnato a fine giornata un balzo di quasi 2 punti percentuali.