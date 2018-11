Borse europee aprono in rialzo, oggi le nuove stime della Commissione Ue. In serata la Fed

Valeria Panigada 8 novembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le principali Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha terminato gli scambi con un progresso dell'1,82%. Dopo l'esito, in linea con le attese, delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di continuare a crescere, rassicurando così i mercati. In questo quadro, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,24% e a Londra il Ftse100 incassa un +0,26%. A Francoforte l'indice Dax avvia le contrattazioni in leggero ritardo segnando un +0,38%.Oggi è in programma la riunione della Federal Reserve, che dovrebbe confermare la sua linea di politica monetaria (il prossimo rialzo dei tassi è previsto a dicembre). Attenzione anche alle nuove stime economiche di autunno della Commissione europea, mentre la Bce pubblicherà il bollettino economico e l'Fmi diffonderà un rapporto sull'Europa. Intanto sul fronte societario, giunge una nuova raffica di trimestrali.