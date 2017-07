Borse europee aprono in rialzo, oggi l'indice Ifo. Attenzione a settore lusso

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto con segno più. In avvio la piazza di Francoforte segna un +0,27%, Parigi sale dello 0,35% e Londra guadagna lo 0,44%. Oggi verrà diffuso l’indice tedesco Ifo, elaborato su un campione di 7 mila operatori economici in Germania. Tra i titoli, oltre alle singole trimestrali societarie, attenzione al comparto del lusso che potrebbe muoversi in scia alla notizia che l'americana Michael Kors acquisterà Jimmy Choo, con sede a Londra. Intanto sale l'attesa per la riunione della Federal Reserve, in agenda domani sera. Ieri Wall Street ha chiuso mista (Nasdaq positivo), mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso con la Borsa di Tokyo che ha terminato sulla parità.