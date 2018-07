Borse europee aprono in rialzo, oggi il discorso di Draghi

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera (con il Nasdaq che ha incassato un +1,34%), dopo i dati sul mercato del lavoro, e dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con un progresso dell'1,21%, cercando di recuperare le perdite della scorsa settimana. In questo quadro a Francoforte il Dax avanza dello 0,40%, a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,34% e a Parigi il Cac40 sale dello 0,53%.Oggi gli occhi dei mercati sono puntati sull'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Attenzione anche a Londra dove ieri il ministro inglese della Brexit, David Davis, ha deciso di lasciare l'incarico aprendo una crisi di governo per Theresa May.