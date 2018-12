Borse europee aprono in rialzo l'ultima seduta del 2018

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta del 2018 si è avviata sopra la parità per le principali Borse europee, in un tentativo di rimbalzo incoraggiate dai guadagni di Wall Street che ieri sera è riuscita a strappare il segno più sul finale. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,58%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,66% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,86%. Questa mattina i listini dell'area Asia-Pacifico si sono mossi per lo più sopra la parità, tranne Tokyo che ha chiuso in leggero ribasso (-0,31%). La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spicca l'inflazione in Germania.