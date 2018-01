Borse europee aprono in rialzo in attesa dei dati macro, Londra piatta

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi, in attesa dei dati macro. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,45%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,30%, mentre a Londra l'indice Ftse100 rimane indietro muovendosi sulla parità con un -0,05%. Oggi è una giornata ricca di dati macro. In particolare sono attese le indicazioni sul mercato del lavoro statunitense. Nel primo pomeriggio da Oltreoceano giungeranno il tasso di disoccupazione e la variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls). Tra gli altri appuntamenti, si segnala anche l'inflazione in Italia ed Eurozona.