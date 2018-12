Borse europee aprono in rialzo, fa eccezione il Dax

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto in territorio positivo, in scia al balzo di Wall Street ieri sera. Unica eccezione la piazza di Francoforte che ha imboccato la via dei ribassi. Nei primi minuti di contrattazione il Dax scivola dello 0,18%, mentre a Parigi il Cac40 avanza dell'1,13% e a Londra il Ftse100 segna un progresso dello 0,35%.Ieri sera i tre principali indici americani hanno guadagnato tra il 5 e il il 6%, con il Dow Jones che per la prima volta ha incassato un guadagno di oltre 1.000 punti in un colpo solo, mentre l'S&P500 ha registrato il maggior rialzo da pi di nove anni, dopo una Vigilia nera. Gli acquisti si sono trasmessi questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in rialzo del 3,88%. Unica eccezione stata Shanghai che ha imboccato la via dei ribassi dopo il debole dato macro. A novembre i profitti industriali in Cina hanno mostrato un calo per la prima volta in tre anni.