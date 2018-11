Borse europee aprono in rialzo dopo parole Powell, stasera verbali Fed

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, incoraggiate dai forti guadagni di Wall Street ieri sera. In avvio a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,74%, a Parigi il Cac40 guadagna 1 punto percentuale e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,60%.Ieri a New York l'indice Dow Jones è balzato di ben 600 punti, riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti i listini asiatici questa mattina, con la piazza di Tokyo che ha chiuso con un +0,39%, mentre Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei ribassi. La cautela si spiega ancora con l'attesa del meeting cruciale tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires.Fitta l'agenda macro di oggi. Per quanto riguarda il Vecchio continente si segnalano, in particolare, gli indicatori di fiducia nell'Eurozona e l'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo l'aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite di case. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione.