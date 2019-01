Borse europee aprono in rialzo dopo la Fed, oggi raffica di trimestrali e dati macro

Valeria Panigada 31 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la seduta odierna in territorio positivo, incoraggiate dai forti guadagni di Wall Street ieri sera (tutti e tre i principali indici hanno registrato rialzi superiori all'1,5%) e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha terminato con un balzo di oltre l'1%). In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,70%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,44% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,50%.Il sentiment positivo sull'azionario globale si spiega con la Federal Reserve di Jerome Powell, che nella riunione di ieri sera ha mostrato un atteggiamento dovish, da colomba, facendo sperare in una pausa nel percorso delle strette monetarie nel corso del 2019. La Fed, che ha lasciato invariati i tassi sui fed funds nel range compreso tra il 2,25% e il 2,5%, ha detto che può permettersi di essere "paziente" nell'alzare i tassi. "I presupposti per alzare i tassi si sono in qualche modo indeboliti", ha detto il numero uno Jerome Powell.Oggi dal fronte macro sono attese numerose indicazioni, tra cui spiccano il Pil trimestrale e la disoccupazione nell'Eurozona. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali con una nuova raffica di aggiornamenti tra cui Nokia, Roche, Shell, Swatch e Bt.