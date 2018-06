Borse europee aprono in rialzo dopo incontro Trump-Kim

Valeria Panigada 12 giugno 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee dopo l'esito positivo dello storico incontro che si è tenuto oggi a Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Un incontro che, ha detto il presidente Usa, è andato "molto, molto bene". I due hanno infatti firmato un accordo che Trump stesso ha definito "molto completo". In questo quadro a Francoforte il Dax sale dello 0,76%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,38% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,26%. Oggi in Gran Bretagna il Parlamento inglese voterà sulla Brexit. Tra gli altri appuntamenti odierni si segnala il rapporto mensile dell'Opec sul petrolio, che potrebbe muovere le quotazioni del greggio.