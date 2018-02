Borse europee aprono in rialzo dopo guadagni Wall Street e Asia

Valeria Panigada 26 febbraio 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europeehanno aperto in rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso con un progresso dell'1,19%. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,74%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,51% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,50%.Dal fronte macro non sono previste indicazioni né sull'Italia né sull'Eurozona. Tra gli eventi si segnala a Bruxelles l'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Inoltre oggi si svolgerà la tavola rotonda Ue promossa dalla Commissione europea riguardo la regolazione delle criptovalute.