Borse europee aprono in rialzo dopo elezioni mid-term

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee dopo un esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti in linea con le attese. In avvio a Parigi il Cac40 sale dello 0,58%, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,50% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,58%. Nel voto di ieri d'Oltreoceano i democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, mentre i repubblicani hanno resistito al Senato. Almeno in apparenza, il presidente americano Donald Trump non ha espresso alcun rammarico per il risultato che ha portato a un Congresso a metà, parlando anzi su Twitter di "un enorme successo". Sul valutario però il dollaro finisce sotto pressione.La giornata odierna sarà movimentata sul fronte macro dal dato sulle vendite al dettaglio in Italia ed Eurozona. Intanto è stato diffuso l'aggiornamento sulla produzione industriale in Germania: a settembre si è registrato un +0,2% rispetto ad agosto, meglio del +0,1% previsto dal mercato.