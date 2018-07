Borse europee aprono in rialzo dopo accordo governo tedesco

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 09:03

Partenza positiva per le principali Borse europee, dopo il compromesso raggiunto dal governo tedesco. In avvio a Francoforte il Dax festeggia con un +0,72%, a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,54% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,51%. La cancelliera Angela Merkel e il ministro dell'Interno e leader del CSU Horst Seehofer hanno raggiunto un compromesso sulla questione immigrazione, evitando, almeno per il momento, una crisi del governo tedesco con lo spauracchio delle elezioni anticipate. Sullo sfondo però rimangono ancora le tensioni commerciali. Lo dimostrano i ribassi di questa mattina sui listini asiatici. La piazza di Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,12%. Dal fronte macro oggi sono attese le vendite al dettaglio nell'Eurozona.