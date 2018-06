Borse europee aprono in rialzo, attenzione si rivolge al fronte macro

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 09:08

Partenza in rialzo per le principali Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera. In avvio la piazza di Francoforte sale dello 0,35%, Parigi guadagna lo 0,45% e Londra segna un +0,30%. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, con la piazza di Tokyo che ha chiuso con un progresso intorno a 1 punto percentuale. Dalle tensioni commerciali internazionali, che rimangono sullo sfondo, gli investitori rivolgono l'attenzione al fronte macro. Oggi è prevista la lettura finale del Pil trimestrale dell'Eurozona.