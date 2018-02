Borse europee aprono in rialzo all'indomani della Fed, focus sui dati macro

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street e a quelli più sostenuti dei listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso con un +1,68%. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,34%, a Parigi il Cac40 si muove con un +0,53% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,13%.Ieri sera la Fed, in quella che è stata l'ultima riunione per il numero uno uscente Janet Yellen, i tassi sono stati lasciati invariati nel range tra l'1,25% e l'1,50%. La Fed ha lasciato intendere che i tassi saranno alzati nuovamente nella riunione di marzo, alimentando le speculazioni su quattro strette monetarie nel corso di quest'anno. A partire dal prossimo 3 febbraio, le redini della Fed passeranno a Jerome Powell.Numerose le indicazioni macro in arrivo oggi. Si inizierà con la lettura finale dell'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona relativo al mese di gennaio per poi proseguire nel pomeriggio con le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l'indice Ism manifatturiero negli Stati Uniti.