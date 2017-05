Borse europee aprono in rialzo. Petrolio in crescita, attesa per la riunione Opec di giovedì

Daniela La Cava 22 maggio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee inaugurano la prima seduta dell'ottava in territorio positivo, complice la chiusura in rialzo della Borsa di Tokyo. Una giornata che prende il via con il petrolio in crescita nella settimana in vista della riunione Opec: se il Wti sale dello 0,83% a 51,09 dollari l'oncia, il Brent mostra un rialzo dello 0,76% a 54,03 dollari. Tra gli appuntamenti di giornata, nel pomeriggio è prevista la riunione dell'Eurogruppo che si focalizzerà sulla Grecia, e in particola modo sulla ratifica dell'accordo tra Atene e i creditori internazionali. Sempre oggi la Commissione europea pubblicherà le valutazioni sui programmi di stabilità degli Stati membri, e si pronuncerà anche sulla manovra italiana. L'agenda macro di oggi prevede inoltre le nuove previsioni economiche dell'Istat sull'Italia e l'indice Chicago Fed sull'attività nazionale.