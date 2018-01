Borse europee aprono in rialzo, Londra rimane indietro e si muove sulla parità

Valeria Panigada 12 gennaio 2018 - 09:04

Partenza positiva per le Borse europee, in scia ai nuovi guadagni di Wall Street che ieri sera ha chiuso in rialzo con l'affievolirsi delle tensioni sul mercato obbligazionario dopo che la Cina ha smentito le indiscrezioni secondo cui starebbe rallentando o fermando gli acquisti di Treasuries Usa. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,30%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,19%, mentre a Londra l'indice Ftse100 rimane indietro segnando un -0,05%. Movimenti misti questa mattina sui listini asiatici, con Hong Kong in rialzo per la 14esima giornata consecutiva e Tokyo che invece ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,24%.Oggi l'attenzione sarà rivolta soprattutto Oltreoceano dove nel pomeriggio giungeranno importanti indicazioni macro, come l'inflazione e le vendite al dettaglio, mentre a livello societario prenderà il via la nuova stagione delle trimestrali con i conti di Jp Morgan e Wells Fargo.