Borse europee aprono in rialzo

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee in scia all'ennesimo record di Wall Street. Ieri i tre principali indici azionari americani hanno archiviato la sessione simultaneamente a valori record per la 26esima volta nel 2017. L'ultima volta che era successo è stato nel 1995. In questo scenario il Ftse 100 apre in rialzo dello 0,17% a 7575,3 punti, mentre il Cac40 e il Dax salgono rispettivamente dello 0,21% a 5519 punti e dello 0,33% a 13512,7 punti. Tra gli appuntamenti di giornata da monitorare la riunione a Bruxelles dell'Ecofin, mentre a Francoforte è previsto l'intervento di Mario Draghi al Forum Bce. Tra i dati macro in uscita le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, verranno diffusi i dati Istat sul commercio al dettaglio e la nota mensile sull'andamento dell'economia.