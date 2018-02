Borse europee aprono in moderato ribasso in attesa per dati lavoro Usa

Valeria Panigada 2 febbraio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in calo, in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano (tasso disoccupazione, variazione degli occupati nel settore non agricolo e il salario medio orario), in uscita nel primo pomeriggio. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,50%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,42% mentre a Londra l'indice Ftse 100 rimane piatto con un -0,03%. Ieri sera Wall Street ha chiuso contrastata con il Dow Jones positivo, l'S&P500 piatto e il Nasdaq invece in calo a causa del comparto tecnologico tornato sotto pressione. Il comparto tech ha pesato anche sui listini asiatici questa mattina, con Tokyo in calo dello 0,90%.