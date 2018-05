Borse europee aprono in moderato rialzo, oggi raffica dati macro

Valeria Panigada 31 maggio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in leggero rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo +0,83%). In avvio a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,24%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,23% mentre a Francoforte il Dax rimane più cauto con un +0,08%. L'attenzione degli operatori rimane rivolta alla politica italiana. Intanto si scalda anche il fronte commerciale internazionale. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad annunciare l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di acciaio e di alluminio Usa dal Canada, Messico e dall'Unione europea, già nella giornata di oggi, in concomitanza con l'apertura dei lavori del G7, che si svolgerà per tre giorni in Canada. La giornata sarà movimentata anche da numerose indicazioni macro, tra cui spiccano l'inflazione la disoccupazione in Italia ed Eurozona.