Borse europee aprono in moderato rialzo, la spinta arriva dai tecnologici

Valeria Panigada 6 giugno 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in moderato nei primi minuti di contrattazione, dopo la nuova fiammata dei tecnologici a Wall Street (l'indice Nasdaq su nuovi massimi storici a 7.637,86 punti, per la seconda giornata consecutiva). In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,24%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,28% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,33%. Sui mercati rimane l'ombra delle tensioni commerciali internazionali. Secondo il Wall Street Journal, la Cina ha offerto agli Stati Uniti la possibilità di acquistare 70 miliardi di dollari di prodotti americani, se le minacce di dazi doganali saranno ritirate. Questa mattina, i listini asiatici si sono mossi abbastanza cauti, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,38%.