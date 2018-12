Borse europee aprono in moderato rialzo in attesa della Bce

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono gli scambi in moderato rialzo, in attesa della Bce. In avvio a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,43%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,36% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,33%. A sostenere i mercati alcuni rumor riportati dal Wall Street Journal, secondo cui Pechino sarebbe pronta a garantire l'accesso ai propri mercati a più società straniere, al fine di smorzare le tensioni commerciali con Washington. Occhio anche alla fiducia ottenuta dalla premier britannica Theresa May nel voto di ieri sera tra i membri conservatori del Parlamento britannico. La fiducia permette a May di rimanere leader del partito per un altro anno.Oggi l'attenzione è rivolta a Francoforte dove la Banca centrale europea terrà la sua ultima riunione dell'anno che segnerà anche la fine del piano di Quantitative Easing. Importante dunque seguire le parole di Mario Draghi per capire l'andamento dei tassi di interesse nel corso del 2019.