Borse europee aprono in moderato rialzo, euro forte penalizza frena gli entusiasmi

28 maggio 2018

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, guidate da Milano che sale oltre l'1% dopo gli ultimi sviluppi politici in Italia. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,58%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,37% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,18%. A frenare gli entusiasmi il rafforzamento dell'euro che questa mattina è tornato a salire nei confronti del dollaro dopo aver chiuso la scorsa settimana al livello più basso degli ultimi sei mesi.