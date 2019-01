Borse europee aprono in moderato rialzo dopo rally Wall Street, oggi incontro Usa-Cina

Valeria Panigada 7 gennaio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, in scia al rally di Wall Street venerdì sera e ai guadagni dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,28%, a Londra il Ftse100 segna un progresso dello 0,20% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,28%. Questa mattina in Asia, la piazza di Tokyo ha chiuso con un balzo del 2,44%, Sydney è salita di oltre 1 punto percentuale e Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei rialzi.A sostenere gli scambi le parole giudicate rassicuranti del governatore della Fed, Jerome Powell, che intervenendo ad una tavola rotonda all’American Economic Association insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e Ben Bernanke ha detto: “Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo”, sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento. Altro fattore positivo è l'incontro a livello vice ministeriale che si terrà nelle giornate di oggi e domani, a Pechino, tra gli Usa e la Cina, nell'intento di dirimere le controversie commerciali ed evitare una escalation della guerra commerciale. A partire da oggi riprenderanno i lavori anche al governo di Theresa May con l'intento di raggiungere una intesa interna e firmare l'accordo sulla Brexit per il 15 gennaio.Dal fronte macro, oggi sono previste alcune indicazioni importanti. In particolare dall'Eurozona il dato sulle vendite al dettaglio e la fiducia degli investitori, mentre dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di fabbrica e l'Ism non manifatturiero.