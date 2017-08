Borse europee aprono in moderato rialzo, attenzione al petrolio

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,15%, a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,19% e a Parigi il Cac40 prende un +0,16%. Anche i listini asiatici questa mattina si sono mossi sopra la parità, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in rialzo di circa mezzo punto percentuale, in scia ai guadagni di Wall Street dopo gli incoraggianti dati sul mercato del lavoro Usa. In una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista macro e societario, l'attenzione degli operatori si rivolgerà al meeting previsto oggi ad Abu Dhabi tra i produttori Opec e non Opec, che potrebbe muovere le quotazioni del petrolio.