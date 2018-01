Borse europee aprono in moderato rialzo all'indomani della Bce, oggi Pil Uk e Usa

Valeria Panigada 26 gennaio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee all'indomani della Bce, che ha confermato i tassi a zero e il timing del piano di quantitative easing. In avvio a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,21%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,38% mentre a Francoforte il Dax segna un -0,01%. La questione del cambio rimane al centro dell'attenzione dopo le ultime mosse dell'amministrazione Usa e le prese di posizione della Bce che l'hanno portato ieri a superare la soglia di 1,25.Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità (tranne il Nasdaq che ha terminato con un debole -0,05%). Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, tranne che per Tokyo dove l'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,16% sulla continua forza dello yen rispetto al dollaro.Dal fronte macro oggi sono attesi i dati sul Pil in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel quarto trimestre dello scorso anno. Si chiude, intanto, a Davos il World Economic Forum.