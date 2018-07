Borse europee aprono in moderato rialzo, Londra cauta dopo bufera su governo May

Valeria Panigada 10 luglio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, che proseguono i guadagni di inizio di settimana. A Francoforte il Dax sale dello 0,21%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,22% e a Londra l'indice Ftse100 rimane più cauto con un +0,11% dopo la bufera che si è scatenata contro il governo di Theresa May. A sostenere gli scambi sono i progressi di Wall Street e dei listini asiatici con Tokyo che ha chiuso questa mattina con un +0,66, nonostante il paese sia stato colpito dalla più violenta alluvione della sua storia. Sebbene sullo sfondo rimangano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, gli operatori rivolgono l'attenzione alla nuova stagione delle trimestrali societarie che prenderà il via nei prossimi giorni Oltreoceano. Oggi dal fronte macro è atteso l'aggiornamento sulla produzione industriale in Italia e Gran Bretagna. In uscita anche il sondaggio Zew sulla fiducia delle imprese tedesche.