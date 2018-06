Borse europee aprono in moderato rialzo, Dax piatto. Oggi il vertice Opec

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee. In avvio a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,41%, a Parigi il Ca40 guadagna lo 0,38% mentre a Francoforte il Dax è poco mosso con un +0,04%. Sui mercati tornano a soffiare i venti di una guerra commerciale globale. Oggi sono scattati i dazi europei sui prodotti americani per 2,8 miliardi di dollari, in risposta alle tariffe Usa su acciaio e alluminio, scattate a inizio mese. E proprio le tensioni commerciali rappresentano, secondo il Fondo monetario internazionale, il maggior rischio per l'economia dell'Eurozona. Tanto che l'Fmi si prepara a luglio ad abbassare probabilmente in modo "modesto" le stime sulla crescita del Pil europeo. Intanto sale l'attesa per il vertice Opec, previsto oggi a Vienna, in cui si discuterà della proposta di un aumento della produzione caldeggiata da Russia e Arabia Saudita. Tra gli altri appuntamenti, attenzione alla lettura preliminare degli indici Pmi manifatturiero e servizi dei paesi europei e dell'intera Eurozona.