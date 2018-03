Borse europee aprono in moderato calo su timori geopolitici e commerciali

Valeria Panigada 14 marzo 2018 - 09:05

Partenza in leggero calo per le Borse europee, in scia alle vendite a Wall Street ieri sera e sui listini asiatici questa mattina (Tokyo ha chiuso con un -0,87%). In avvio a Francoforte il Dax scivola dlelo 0,06%, a Parigi il cac40 segna una flessione dello 0,13% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un -0,09%. I mercati guardano alle principali questioni geopolitiche e alla politica commerciale statunitense. Ieri il presidente americano Donald Trump ha licenziato il segretario di Stato Usa Rex Tillerson. La sua cacciata mette a rischio l'accordo nucleare tra l'Iran e la precedente amministrazione Usa di Barack Obama. Fonti riportano inoltre che Trump starebbe considerando misure commerciali molto dure contro la Cina.Dal fronte macro oggi giungeranno diverse indicazioni importanti, tra cui la produzione industriale e l'occupazione nell'Eurozona, le vendite al dettaglio e i prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Importante sarà anche il discorso che il presidente della Bce Mario Draghi terrà a Francoforte.