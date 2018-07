Borse europee aprono in moderato calo su tensioni commerciali

Valeria Panigada 4 luglio 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee sulle rinnovate tensioni commerciali. In avvio a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,40%, a Francoforte il Dax cede lo 0,22% e a Parigi il Cac40 perde lo 0,18%. Secondo alcune indiscrezioni del Financial Times, l'Unione europea starebbe considerando l'opzione di avviare trattative con i principali colossi mondiali dell'auto, al fine di siglare un accordo sui dazi e prevenire una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Intanto la Cina ha deciso di vietare temporaneamente le vendite di chip dell'azienda americana Micron technology, probabilmente come ritorsione successiva all'attacco di Donald Trump contro China Mobile, scatenando le vendite sul titolo e sull'intero comparto tecnologico a Wall Street. In questo clima, i listini asiatici hanno proseguito i ribassi dei giorni scorsi. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,31%, appesantita dalle vendite sul Nasdaq. Oggi Wall Street rimarrà chiusa per il Giorno dell'Indipendenza. Dal fronte macro oggi sono gli indici Pmi.