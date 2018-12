Borse europee aprono in moderato calo

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per le Borse europee, in attesa degli importanti eventi di questa settimana, tra cui spiccano il voto del Parlamento britannico sulla Brexit e la riunione della Banca centrale europea. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,48%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un -0,10% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un calo dello 0,24%. Questa mattina l'azionario asiatico è finito sotto forte pressione, dopo la pubblicazione dei dati relativi alla bilancia commerciale cinese di novembre. I dati hanno messo in evidenza che le esportazioni sono salite su base annua del 5,4%, rispetto al +10% atteso dagli analisti e al minimo dalla contrazione del 3% di marzo. La Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso del 2,12%. Il Pil del Giappone ha mostrato nel terzo trimestre la peggiore contrazione su base annua da oltre quattro anni.