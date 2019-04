Borse europee aprono in lieve calo, nuova raffica di trimestrali

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in lieve calo per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,15%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,47%. Gli investitori si muovono cauti di fronte a una nuova raffica di trimestrali. A favorire la prudenza anche l'annuncio di una contrazione dell'economia della Corea del Sud nel primo trimestre dell'anno, che alimenta i timori per la crescita economica globale. oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo dall'Eurozona, mentre dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli. Si segnala anche la riunione della banca centrale di Svezia e di Turchia.