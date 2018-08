Borse europee aprono in leggero rialzo su avvio negoziati Usa-Cina

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in leggero rialzo nell'attesa dell'avvio di un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale in vista della data del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi tra le due maggiori economie mondiali. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,32%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,24% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,18%. Intanto rimane in primo piano la questione Turchia, dopo che nel fine settimana le agenzie di rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il paese portandolo a livello "junk", ossia "spazzatura" in scia alla caduta della lira turca. Notizia positiva arriva invece dalla Grecia che oggi esce ufficialmente dal terzo piano di sostegno.