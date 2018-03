Borse europee aprono in leggero rialzo, persistono tensioni per politiche Trump

Valeria Panigada 15 marzo 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Prevale la cautela sui mercati finanziari, che guardano con preoccupazione alle politiche commerciali di Donald Trump improntate al protezionismo. In questo contesto le Borse europee hanno aperto in leggero rialzo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,40%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,40% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,19%. Ieri sera Wall Street ha chiuso in ribasso e questa mattina la cautela ha prevalso anche sui listini asiatici. La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi con un timido +0,12%, mentre Shanghai è sotto pressione, dopo la notizia secondo cui l'amministrazione di Trump vuole lanciare un piano per ridurre il deficit degli Stati Uniti verso la Cina di 100 miliardi di dollari.