Borse europee aprono in leggero rialzo, oggi proseguono negoziati su Brexit

26 marzo 2018

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, dopo i recenti cali. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,27%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,19% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,10%. Sui mercati finanziari continuano a prevalere i timori sul rischio di una guerra commerciale a livello globale, dopo l'imposizione da parte di Donald Trump di dazi doganali per un valore fino a 60 miliardi di dollari contro la Cina, e le dichiarazioni di Pechino, che non ha escluso alcuna opzione, inclusa quella di smobilizzare il portafoglio di Treasuries superiore a 1 trilione di dollari di cui dispone. In questo contesto l'azionario asiatico si è mosso prevalentemente in ribasso questa mattina, con la piazza di Tokyo che ha ceduto lo 0,72%.Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo. Tra gli eventi, si segnala la negoziazione tra Unione europea e Gran Bretagna sul processo Brexit, in particolare sui confini dell'Irlanda.