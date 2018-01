Borse europee aprono in leggero rialzo, oggi produzione industriale Ue e verbali Bce

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto caute, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,08%, così come Londra, mentre Parigi sale dello 0,12%. Ieri sera, per la prima volta da inizio anno, la piazza di New York ha archiviato la seduta con segno meno, sui timori che la Cina possa rallentare i suoi acquisti di titoli di Stato americani. Intonazione negativa anche per i listini asiatici questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha terminato con un -0,33%.Diversi gli eventi che movimenteranno la giornata odierna. Dal fronte macro è atteso il dato sulla produzione industriale di Spagna ed Eurozona. In programma anche la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di metà dicembre della Bce.