Borse europee aprono in leggero rialzo, oggi in arrivo il Pil Usa

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in moderato rialzo, in scia agli ennesimi guadagni di Wall Street che hanno spinto S&P500 e Nasdaq su nuovi massimi storici. In avvio a Francoforte il Dax sale dlelo 0,16%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,17% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,16%. A sostenere gli scambi l'accordo di libero scambio tra Usa e Messico raggiunto nei giorni scorsi, che però non spazza via i timori sulla guerra commerciale intrapresa da Donald Trump. Oggi dovrebbero avviarsi le trattative tra Usa e Canada sul nuovo Nafta. Intanto si riapre il fronte Turchia con l'agenzia di rating Moody's che ha lanciato un nuovo allarme sul settore bancario del Paese, rivedendo al ribasso i rating di diverse banche, a causa della caduta della lira turca.