Borse europee aprono in leggero rialzo in attesa della Fed di Powell

21 marzo 2018

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, in attesa della Federal Reserve. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,23%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,05%, mentre a Londra l'indice Ftse100 rimane più cauto segnando un -0,03%. Questa sera la banca centrale americana annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la prima conferenza stampa del neo governatore Jerome Powell. L'attesa è di un rialzo dei tassi, il primo del 2018, di 25 punti base, ma il mercato guarda già avanti e si interroga su quante altre strette monetarie ci saranno nel corso dell'anno da parte della Fed. A questo riguardo sarà importante ascoltare le parole di Powell.Nell'attesa Wall Street ha chiuso ieri sera in rialzo, cercando di rimbalzare dal tonfo di inizio settimana. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina (la borsa di Tokyo è chiusa per festività). Fed a parte, dal fronte macro oggi giungeranno i dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna.