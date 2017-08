Borse europee aprono in leggero rialzo, attesa per discorso banchieri centrali a Jackson Hole

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le altre Borse europee, in un clima di attesa per il discorso odierno di Janet Yellen (ore 16) e Mario Draghi (ore 21) a Jackson Hole, anche se gli analisti non si aspettano grosse novità dai banchieri centrali presenti. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,14%, a Londra il Ftse100 segna un +0,23% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,12%. Wall Street ha chiuso debole ieri sera e i listini asiatici si sono mossi incerti questa mattina, tranne la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato in rialzo grazie alla debolezza dello yen dopo che l'inflazione core è salita a luglio. Dal fronte macro in arrivo l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche. Dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli.