Borse europee aprono in leggero rialzo, Londra piatta

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, dopo un inizio di ottava debole e in scia ai guadagni dei listini asiatici, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso sui massimi dal 1991. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,25%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,17% mentre a Londra l'indice Ftse100 rimane piatto (0%). In una intervista al Financial Times, il governatore della Bank of Ireland, Philip Lane, ha lanciato un avvertimento sulla Brexit sostenendo che un brusco addio di Londra rappresenterebbe uno shock, che minaccerebbe la stabilità del sistema finanziario europeo.Oggi Wall Street riprenderà gli scambi, dopo il lungo weekend festivo, e proseguirà la stagione delle trimestrali societarie, avviata venerdì scorso, con i conti di Citigroup. Dal fronte macro invece sono attesi i dati sull'inflazione in Italia e Gran Bretagna, oltre che la bilancia commerciale inglese.