Borse europee aprono in leggero calo, oggi l'Eurogruppo su unione bancaria

Valeria Panigada 6 novembre 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,13%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,10% mentre a Londra il Ftse100 rimane piatto con un -0,08%. A Madrid l'Ibex 35 cede lo 0,19%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi dalla Spagna, alle prese con la crisi catalana, e delle numerose trimestrali societarie. La cautela è prevalsa anche sui listini asiatici questa mattina con la Borsa di Tokyo che ha chiuso piatta (Nikkei +0,04%), nonostante i nuovi record di Wall Street venerdì. L'agenda macro di oggi prevede l'indice Pmi servizi dei singoli stati membri e dell'intera Eurozona dopo quelli positivi sul manifatturiero. In programma a Bruxelles l'Eurogruppo che affronterà il tema di unione bancaria.